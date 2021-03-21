وانفرد نابولي بالمركز الخامس بعدما حقق الفوز على روما 2-0 يوم الأحد في الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق نابولي فوزه الثالث توالياً وهذه المرة بهدفين سجلهما في الدقيقتين 27 و34 هدافه التاريخي البلجيكي درايز ميرتنز من ركلة حرة وضربة رأسية، رافعاً رصيده إلى 100 هدف في الدوري بقميص النادي والـ133 في جميع المسابقات.

ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة مع مباراة مؤجلة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس المركز الثالث برصيد 55 نقطة (يملك مباراة مؤجلة أيضاً) وهو ذات رصيد أتالانتا الرابع.

من جهته تجمّد رصيد روما عند 50 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن جاره لاتسيو وبات مركزه السادس مهدداً.