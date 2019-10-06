وهي المرة الأولى التي يفشل فيها نابولي بالعودة من ملعب تورينو بالنقاط الثلاث في زياراته الخمس الأخيرة، مكتفياً بنقطة رفع من خلالها الفريق الجنوبي، الذي فقد جهود لاعبه الألباني السيد هساي في الشوط الأول واستبدله بالجزائري فوزي غلام، إلى 13 نقطة وبقي رابعاً، فيما أصبح رصيد مضيفه 10 نقاط في المركز التاسع.

وتدور الشكوك بشأن إمكانية منافسة نابولي على لقب الدوري الإيطالي في ظلّ النتائج الملفتة لإنتر المتصدر حالياً من ستة انتصارات وغريمه وحامل اللقب يوفنتوس (خمسة انتصارات وتعادل) قبل مباراتهما المرتقبة الليلة.

وهذا التعادل السلبي الثاني توالياً لكتيبة أنشيلوتي بعد أن فشل نابولي في الخروج بالنقاط الثلاث من أرض جينك البلجيكي الأربعاء الفائت ضمن دوري أبطال أوروبا.