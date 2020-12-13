ميلان ينشد الفوز على بارما والابتعاد بالصدارة من قبل beIN SPORTS December 13, 2020 14:51 1:27 دقيقة يواجه ميلان ضيفه بارما برغبة كبيرة في تحقيق فوز جديد، وإضافة ثلاث نقاط أخرى تعبد له الطريق نحو لقب بطل الشتاء للدوري الإيطالي. المدرب بيولي طالب لاعبيه بعدم الاستهانة بالخصم وبضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه المواجهة. تقارير إخبارية آي سي ميلان الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة أولسان هيونداي يصعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا 0:50 دقيقة منزل روسي يتعرض للسطو خلال مراسم جنازته 0:49 دقيقة جوشوا يُسقط بوليف ويستعد لنزال فيوري المنتظر 2:02 دقيقة كارفاخال: "نعمل على استعادة مستوانا المعهود" 1:01 دقيقة ريال مدريد يهزم جاره أتلتيكو ويزحف نحو المقدمة 3:03 دقيقة دربي مانشستر ينتهي بلا غالب ولا مغلوب 3:04 دقيقة مرسيليا يواصل نتائجه المميزة في الـ"ليغ 1" 0:48 دقيقة فوز أول لكروتوني من بوابة سبيزيا 2:42 دقيقة إشبيلية يخطف فوزاً صعباً بالنيران الصديقة 0:32 دقيقة نيوكاسل ينتزع فوزاً صعباً من وست بروميتش