وبادر الفريق الضيف بافتتاح النتيجة منذ الدقيقة 57 عبر المخضرم فابيو كوالياريلا.

إلا أن "الروسونيري" أدرك التعادل في الدقيقة 87 عبر النرويجي ينس بيتر هوغي.

ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بينما بات رصيد سامبدوريا 36 نقطة في المرتبة العاشرة.

يذكر أنّ الفريق الزائر أنهى اللقاء منقوصاً من خدمات البرتغالي أدريان سيلفا الذي أقصي من الميدان لجمعه بطاقتين صفراوين (59).

تفاصيل المباراة

وواصل فريق المدرب ستيفانو بيولي سجله السيئ على ارضه، بعد أن فشل في الخروج فائزاً للمباراة السادسة تواليًا على ملعب "سان سيرو" في جميع المنافسات، بما فيها الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي بهدف نظيف في إياب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ليودع المسابقة القارية الرديفة.

وتقلّصت عقوبة الكرواتي أنتي ريبيتش لاعب ميلان من مباراتين إلى واحدة لإظهاره "قلة احترام" تجاه الحكم بعدما توجه إليه بعبارة مهينة لوالدته في الخسارة امام نابولي وغاب عن الفوز 3-2 ضد فيورنتينا، إلا أن بيولي أبقاه على مقاعد البدلاء، فيما عاد الجزائري إسماعيل بن ناصر الى التشكيلة الاساسية.

وكان سمبدوريا الطرف الأفضل في الشوط الاول حيث هدد باكرًا بعد أن وصلت الكرة إثر ركنية الى مانوليو غابياديني تابعها نحو المرمى تصدى لها الحارس جانلوجي دوناروما ببراعة (5)، قبل أن يتألق مرة أخرى في إبعاد رأسية النرويجي مورتن ثورسبي (23).

وأنهى ميلان الشوط الأول من دون أي تسديدة على المرمى.

واستفاد كوالياريلا من تمريرة خاطئة من المدافع الفرنسي تيو هيرنانديز إلى زميله، فاقتنصها أفضل هداف في الدوري موسم 2018-2019 وتابع الكرة ساقطة من خارج المنطقة جميلة فوق دوناروما المتقدم كثيرًا عن مرماه (57).

ومني سبمدوريا بنكسة بعد دقيقتين بعدما اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين إثر إنذار ثانٍ لسيلفا بسبب خطأ على الإسباني سامو كاستييخو (59).

ورفع ميلان ايقاعه في الدقائق الاخيرة من اللقاء وكاد ريبيتش، بديل البوسني رادي كرونيتش، أن يعادل النتيجة إلا ان المدافع الغامبي عمر كولي أبعد الكرة في اللحظات الاخيرة قبل ان تتجاوز خط المرمى (82).

وعادل هوغي الذي دخل بديلا لكاستييخو في الدقيقة 79 النتيجة بعد ان وصلته الكرة اثر مرتدة داخل المنطقة فتابعها في الشباك (87).

وكاد التركي هاكان تشالهان أوغلو أن يمنح الروسونيري النقاط الثلاث بتسديدة قوية تألق الحارس إميل أوديرو في التصدي لها (88).