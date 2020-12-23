أكد ميلان أحقيته بإنهاء العام 2020 في الصدارة بفوز في الرمق الأخير على ضيفه لاتسيو 3-2 الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليستعيد المركز الأول من جاره إنتر الذي تصدر لساعات معدودة بفوزه الصعب على مضيفه فيرونا.

وسجل الكرواتي أنتي ريبيتش (10) والتركي هاكان جالهان أوغلو (17 من ركلة جزاء) والفرنسي تيو هيرنانديز (90+2) لميلان، والإسباني لويس ألبرتو (27) وتشيرو إيموبيلي (59) للاتسيو.

وسينهي ميلان عام 2020 في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة مقابل 33 لإنتر، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وانفرد ميلان بكونه الفريق الوحيد في الدوريات الكبرى الذي لم يخسر أي مباراة حتى الساعة، مستفيدا من سقوط يوفنتوس حامل اللقب الثلاثاء أما ضيفه فيورنتنيا بثلاثية نظيفة.

وتواصل غياب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عاما عن الفريق اللومباردي بسبب إصابة تعرض لها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رغم عودته للتدريب منذ قرابة عشرة أيام.

لم يتأخر ميلان في افتتاح التسجيل بعدما لعب جالهان أوغلو ركلة ركنية على المقاس إلى رأس ريبيتش الذي أكملها في المرمى (10).

وضاعف التركي النتيجة من ركلة جزاء سددها في الزاوية العكسية للحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا (17).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للاتسيو انبرى لها هداف أوروبا في الموسم الماضي تشيرو إيموبيلي لكن الحارس العملاق جيانلوجي دوناروما تصدى لها ببراعة لتصل إلى ألبرتو الذي أودعها في الشباك (27).

وأدرك الضيوف التعادل بعد كرة بينية من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش استقبلها إيموبيلي بتسديدة يسارية "على الطاير" مرت من تحت دوناروما (59).

وخطف هيرنانديز هدف الفوز حين كانت المباراة تلفظ آخر أنفاسها بكرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها جالهان أوغلو (90+2).