متابعة إيلي المندلق

وكان يوفنتوس يمني النفس بالاقتراب خطوة أكثر من اللقب، لكن ميلان نجح في كسب النقاط الثلاث وعزز بهذا الفوز من حظوظه الأوروبية في الموسم المقبل، إذ بات يحتل الآن المركز الخامس مؤقتاً برصيد 49 نقطة في حين تجمّد رصيد يوفي عند 75 نقطة في الصدارة وبات يبتعد عن لاتسيو الثاني الذي خسر 2-1 على أرض ليتشي بفارق 7 نقاط.

سجّل لميلان كل من زلاتان ابراهيموفتش (62) وكيسييه (66) ولياو (67) وريبيتش (80) وليوفنتوس ادريان رابيو (47) وكريستيانو رونالدو (53).

وهذه المرة الأولى منذ آذار/مارس 1989 التي يسجل فيها ميلان أربعة أهداف في مرمى يوفنتوس، كما أنها المرة الأولى التي ينجح فيها ستيفانو بيولي مدرب ميلان الحالي في الفوز على اليوفي خلال مشواره التدريبي (خسر 11 مرة وتعادل 3 مرات).

التغطية المباشرة

د 90+6 - الحكم يطلق صافرة النهاية. مباراة مجنونة وتاريخية ستبقى خالدة في ذاكرة مشجعي ميلان.

د 90+5 - الحكم يلغي هدفاً لرونالدو بداعي التسلل.

د 90- كاد التركي هاكان كالهانوغلو أن يضيف الهدف الخامس لميلان من ركلة حرة لولا براعة تشيزني.

د 80 - الكرواتي أنتي ريبيتش يضيف الرابع لميلان من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلاً خطأ دفاعياً!!

د 77- دوناروما ينقذ مرماه من هدف محقق اثر راسية من روغاني!

د 67 - ميلان يقلب الطاولة على يوفي! البديل البرازيلي رافاييل لياو يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية عجز عنها تشيزني بعد أن استغل خطأ على زميله ريبيتش وانطلق بالكرة نحو المرمى وأسكنها على يمين الحارس.

د 66 - جملة تكتيكية وفنية جميلة من جانب ميلان يترجمها الإيفواري فرانك كيسييه هدفاً في مرمى تشيزني!

د 62 - زلاتان يقلّص الفارق من ركلة جزاء لميلان بعد عودة الحكم لتقنية المساعدة بالفيديو. الخطأ احتسب ضد بونوتشي بعد أن اعترض بكتفه الفرنسي هيرنانديز داخل منطقة الجزاء.

د 53 - رونالدو يضيف الهدف الثاني ليوفي!! كرة ذكية ودقيقة بالعمق من كوادرادو إلى البرتغالي الذي سيطر عليها وسط مدافعين وأرسلها إلى الشباك! المهمة باتت صعبة الآن على لاعبي ميلان.

د 47 - الفرنسي أدريان رابيو ينطلق من وسط الملعب ويشق طريقه متخطياً الجميع ويطلق كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تنفجر في مرمى دوناروما مسجلاً أول أهدافه مع يوفنتوس! يا لروعة هذا الهدف!!

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

د 45+3 - رغم سيطرة يوفي شبه المطلقة، نجح لاعبو ميلان في اختراق دفاعات ضيوفهم وانفرد زلاتان بالحارس تشيزني وأسكن الكرة الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل!

د 45+2 - دوناروما ينقذ مرماه في الرمق الأخير من الشوط الأول بعد تصديه لتسديدة قوية من الأرجنتيني غونزالو هيغواين وهو بمواجهة المرمى!

د 37 - الكرة تعلو عارضة الحارس دوناروما بقليل بعد اصطدامها برأس ابراهيموفيتش اثر ركلة ركنية! كاد يوفنتوس أن يفتتح التسجيل.

ضغط كبير من لاعبي يوفنتوس في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول لكن دفاع ميلان متماسك حتى الآن.

د 25 - النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش والفرنسي تيو هيرنانديز يتلاعبان بدفاع يوفنتوس، ولكن تسديدة السويدي انتهت بين يدي الحارس البولندي تشيزني.

ميلان يحاول السيطرة على وسط الملعب لكن تحركات يوفنتوس الخطرة تحول دون ذلك، ولا يزال الضيوف الأفضل مع انتصاف الشوط الأول.

د 13- كريستيانو رونالدو يصوّب بقوة على المرمى من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب بعد ارتطامها بقدم أحد المدافعين.

د 10- أولى الفرص الخطرة في المبارة ليوفنتوس عندما حاول بونوتشي متابعة كرة قوية من ركلة حرة لبنتاكور أمام المرمى، إلا أنه فشل في استغلالها ومرت من أمامه وأمام المرمى.

بداية حذرة من الطرفين مع أفضلية نسبية للضيوف أمام مدرجات غير نابضة بالحياة في سان سيرو.

الفوز سيقرّب يوفنتوس خطوة إضافية من الاحتفاظ باللقب، في حين سيعزز فوز ميلان، حظوظه الأوروبية في الموسم المقبل.

ميلان صاحب الأرض، يحاول في هذه المباراة فك النحس الذي لازمه في السنوات الأخيرة، حيث نجح مرة واحدة في التغلّب على يوفنتوس مقابل 13 خسارة!

الشوط الأول

تشكيلة يوفنتوس

تشكيلة ميلان