

أوقف ميلان هزائمه المتتالية عندما قلب الطاولة على مضيفه جنوى محولا تخلفه إلى فوز مثير 2-1، السبت في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان جنوى صاحب الافضلية في الشوط الاول وسنحت لمهاجميه أكثر من فرصة للتسجيل في ظل تألق الحارس الدولي الاسباني السابق بيبي رينا في التصدي لأكثر من واحدة، قبل أن يرتكب خطأ فادحا في التصدي لركلة حرة مباشرة انبرى لها لاعب وسطه جنوى الجديد الدولي الدنماركي لاسي شونه القادم من أياكس امستردام الهولندي، من 28 مترا في الدقيقة 41.

ودفع مدرب ميلان ماركو جامباولو بالبرتغالي رافايل لياو والبرازيلي لوكاس باكيتا مطلع الشوط الثاني مكان البولندي كريستوف بيونتيك والتركي هاكان جالهان اوغلو، فتحسن أداء الفريق اللومباردي ونجح في قلب الطاولة على أصحاب الأرض.

ونجح الفرنسي ثيو هرنانديز، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، في ادراك التعادل من مجهود فردي في الجهة اليسرى توغل على اثره داخل المنطقة وخدع الحارس الدولي الروماني يونوت رادو بتسديدة بيسراه من زاوية صعبة داخل المرمى (51).

وكاد باكيتا يضيف الثاني من تسديدة قوية من داخل المنطقة ابعدها الحارس الى ركنية (53).

وحصل ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة 53 أكدتها تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر" عندما لمست الكرة يد المدافع دافيدي بيراسكي لحظة مراوغته من البديل لياو. وقرر الحكم أيضا طرد المدافع بيراسكي (56).

وانبرى العاجي فرانك كيسييه لركلة الجزاء بنجاح مانحا التقدم لفريقه (57).

وتساوى الفريقان على ارضية الملعب بطرد مدافع ميلان دافيدي كالابريا للانذار الثاني (79).

وارتكب رينا خطأ فادحا في الدقيقة الاخيرة لتسببه في ركلة جزاء احتسبها الحكم ماوريتسيو مارياني اثر عرقلته العاجي كريستيان كوامي داخل المنطقة ولجأ إلى تقنية المساعدة بالفيديو التي أكدتها فانبرى لها شونه لكن رينا تصدى لها وأمن الفوز لفريقه (90+3).

وهو الفوز الثالث هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم أمام إنتر وتورينو وفيورنتينا.

وصعد ميلان الى المركز الحادي عشر برصيد تسع نقاط، فيما تجمد رصيد جنوى الذي فشل في تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، عند خمس نقاط وتراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وهي المباراة الخامسة تواليا التي يفشل فيها جنوى في تحقيق الفوز (أربع هوائم وتعادل واحد).

سبال يتخلص من المركز الأخير

وتخلص سبال من المركز الأخير بفوزه الثمين على ضيفه بارما 1-صفر، وخسارة شريكه السابق سمبدوريا أمام مضيفه هيلاس فيرونا صفر-2.

في المباراة الأولى، سجل أندريا بيتانيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

ولعب سبال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد لاعب وسطه البرازيلي غابريال ستريفيزا لنليه الانذار الثاني.

وهو الفوز الأول لسبال بعد ثلاث هزائم متتالية والثاني بعد الأول على ضيفه لاتسيو 2-1 في المرحلة الثالثة في 15 أيلول/سبتمبر الماضي.

ورفع سبال رصيده إلى ست نقاط وفض شراكة المركز الأخير مع سمبدوريا الذي مني بخسارته السادسة هذا الموسم مقابل فوز واحد فبقي منفردا في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وأوقف سبال انتفاضة بارما الذي كان يسعى لفوزه الثالث تواليا والرابع هذا الموسم لكنه مني بخسارته الرابعة فتجمد رصيده عند تسع نقاط وتراجع إلى المركز العاشر مؤقتا.

وحقق هيلاس فيرونا فوزه الثاني هذا الموسم بفضل ثنائية المقدوني ماراش كومبولا (9) ونيكولا مورو (81 خطأ في مرمى فريقه)، وصعد إلى المركز التاسع.

وتختتم المرحلة غدا الأحد بلقاءات فيورنتينا مع اودينيزي، وروما مع كالياري، واتالانتا مع ليتشي، وبولونيا مع لاتسيو، وتورينو مع نابولي، وانتر ميلان مع يوفنتوس.

وتأجلت مباراة بريشيا مع ساسوولو إلى 18 كانون الاول/ديسمبر بسبب وفاة وفاة الرئيس التاريخي لساسوولو جورجو كوينتسي.

