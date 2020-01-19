ففي الدقيقة السادسة فاجأ المدافع الدنماركي جينس ستريغير لارسين أصحاب الأرض وأحرز هدف التقدم لأودينيزي في الدقيقة السادسة قبل أن يتعادل أنتي ريبيتش لميلان في الدقيقة 48، ثم تقدم الفريق اللومباردي عن طريق ثيو هيرنانديز في الدقيقة 72، وواصل أودينيزي كفاحه من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة من المباراة فأحرز هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق كيفين لازانيا.

وبينما كانت تسير المباراة نحو التعادل عاد مهاجم ميلان الكرواتي أنتي ريبيتش وأحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

ورفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن بعد أن حقق فوزه الثامن هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و8 هزائم، فيما لقي أودينيزي الخسارة العاشرة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و3 تعادلات، فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً.

أحداث المباراة

وأهدى حارس ميلان الدولي جانلويجي دوناروما الضيوف الهدف الأول، بارتكابه خطأ فادحا بخروجه من مرماه لمواجهة لازانيا خارج منطقة الجزاء، لكنه أخطأ في التعامل مع الكرة التي وصلت الى لارسن، فأودعها بتسديدة قوية من مسافة بعيدة في المرمى الخالي (6).

وتعرض مرمى دوناروما للتهديد مرة أخرى لكن تسديدة السويدي كين سيما القوية علت العارضة (16).

ولم يقدم ميلان المستوى الذي يترقبه مشجعوه لتبديل وضعه، واكتفى بتسديدة واحدة بين الخشبات طيلة الدقائق الـ45 الأولى عبر الإسباني سامو كاستييخو، أبطل مفعولها الحارس الأرجنتيني خوان موسو (34).

وأنقذ دوناروما مرماه من فرصة خطرة مع بداية الشوط الثاني، حيث ارتمى بالشكل المناسب لابعاد تسديدة لازانيا إلى ركنية (46).

لكن ريبيتش المعار من اينتراخت فرانكفورت الألماني، سجل هدف التعادل بعد ثلاث دقائق من دخوله إلى أرض الملعب، بعد تبادل للتمريرات مع زميله أندريا كونتي انتهى بتمريرة عرضية من الأخير، عاجلها الكرواتي بتسديدة بعيدا عن متناول الحارس الأرجنتيني (48).

وعوّض دوناروما خطأ الهدف الأول بالتصدي لمحاولات خطرة في الشوط الثاني، فأبعد كرة لازانيا من مسافة قريبة على دفعتين، ليحول تسديدة ستيفانو أوكاكا القوية إلى ركنية (55)، كما تصدى لتسديدة للأخير أنهاها المدافع السويدي سايمون كاير بإبعادها إلى ركنية (57).

وخطف الفرنسي هيرنانديز الهدف الثاني بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء بعد ركنية عجز موسو عن التعامل معها (71).

وعلى رغم الضغط الكبير من أصحاب الأرض، تمكن الضيوف من معادلة النتيجة عبر رأسية خادعة من لازانيا إثر عرضية من كونتي (85).

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تسلم ريبيتش كرة طالت من المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وتقدم بها إلى حدود المنطقة وسددها بيسراه بعيدا عن متناول الحارس (90+3).

ولم يظهر إبراهيموفيتش بالصورة التي ينتظرها عشاق الفريق اللومباردي، في ثاني مباراة يخوضها مع ميلان منذ عودته الى صفوفه في كانون الأول/ديسمبر بعقد لمدة ستة أشهر مع امكانية التجديد لعام إضافي.