وسجل كل من الكرواتي أنتي ريبيتش (26) والإيفواري فرانك كيسييه (55) من ركلة جزاء هدفي ميلان في المقابل دوّن أندريا بولي الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 82.

ويحتل ميلان صدارة الدوري بـ46 نقطة فيما يأتي بولونيا في المركز 13 مؤقتاً بـ20 نقطة.

وكان ميلان الطرف الأفضل منذ البداية وحصل على فرص عدة لافتتاح التسجيل، أبرزها للفرنسي تيو هرنانديز من ركلة حرة صدتها العارضة بعدما حول مسارها ببراعة الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي (12)، وإبراهيموفيتش الذي اصطدم بتألق الحارس البولندي في محاولة رأسية ثم بالمتابعة (20).

وأثمر ضغط ميلان في نهاية المطاف عن ركلة جزاء انتزعها البرتغالي رافايل لياو من الهولندي ميتشل دايكس وانبرى لها إبراهيموفيتش، إلا أنه اصطدم مجدداً بتألق سكوروبسكي لكن الكرة سقطت أمام ريبيتش فتابعها في الشباك (28).

واستفاق بولونيا بعد الهدف وهدد مرمى الحارس جانلويجي دوناروما أكثر من مرة، لاسيما عبر ريكاردو أورسوليني ونيكولا سانسوني والأرجنتيني نيكولاس دومينغيس، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة نهاية الشوط الأول رغم بعض الفرص لميلان أيضاً عبر دافيدي كالابريا وريبيتش.

وحسم ميلان بشكل كبير النقاط الثلاث في بداية الشوط الثاني حين احتسبت له ركلة جزاء ثانية بعد لمسة يد داخل المنطقة المحرمة على المدافع الفرنسي المالي الأصل آداما سوماورو، لكن إبراهيموفيتش تركها هذه المرة للإيفواري فرانك كيسييه تجنباً لإهدار ركلة جزاء رابعة له هذا الموسم، فنجح الأخير في ترجمتها إلى هدف ثان (55).

وبعد الهدف، زجّ بيولي بالجزائري إسماعيل بن ناصر العائد من الإصابة، البوسني رادي كرونيتش المتعافي من فيروس كورونا، والوافد الجديد الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بحثاً عن هدف ثالث يضمن به بشكل نهائي الفوز، إلا أن الهدف جاء من الجهة المقابلة حيث أشعل بولونيا اللقاء في الدقائق العشر الأخيرة بتقليصه الفارق عبر أندريا بولي بعد تمريرة من الدنماركي سكوب أولسن (81).

إلا أن لاعبي بيولي حافظوا على رابطة جأشهم وساروا باللقاء إلى بر الأمان بعدما أفلتوا من فرصة للتعادل بمحاولة خطيرة جداً لروبرتو سوريانو تألق دوناروما في صدها (84).