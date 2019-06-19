ولعب جامباولو (51 عاماً) لعدد من الأندية قبل أن يتوجه ليكون مدرباً مساعداً في سنواته المهنية الأولى.

وجاء جامباولو من تدريب سامبدوريا بعد ثلاث مواسم، ليخلف المدرب جينارو غاتوزو في قيادة الروسونيري.

وسيتولى جامباولو مهامه بدءاً من مطلع تموز/يوليو بعقد لمدة سنتين مع خيار تمديده لعام ثالث. وأشار النادي الأحمر والأسود على موقعه أن جامباولو أشرف على 324 مباراة في مسيرته بينها 270 في الدرجة الأولى.

وسيكون جامباولو جزءاً من حملة التغيير التي يجريها ميلان والتي ادت الى رحيل غاتوزو والمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، وترقية مدافعه الأسطوري باولو مالديني الى منصب المدير الفني وعودة نجم وسطه السابق الكرواتي زفونيمير بوبان لتولي مسؤولية مدير الكرة.

وبعد أن سمح له رئيس سمبدوريا ماسيمو فيريرو بفسخ العقد الذي يربطه بالنادي حتى 2020، سيشارك جامباولو في خطة إعادة بناء الفريق مع الاعتماد على عنصر الشباب عوضاً عن الانفاق لضم نجوم كبار، وذلك في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات.

وسيكون ميلان التجربة التدريبية العاشرة لجامباولو (دون حسبان بدايته كمساعد مدرب في ثلاثة فرق) الذي بدأ مشواره مع أسكولي في 2004 ثم تنقل بين كالياري وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبريشيا وكريمونيزي وإمبولي، وصولاً إلى سمبدوريا عام 2016 حيث حل معه عاشراً في أول موسمين ثم تاسعاً الموسم المنصرم، فيما خرج الفريق من ثمن نهائي الكأس في المواسم الثلاثة معه.

ورغم إنهائه الموسم المنصرم من الدوري الإيطالي في المركز الخامس، لم يحسم ميلان حتى الآن مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وقرر الاتحاد الأوروبي في أوائل الشهر الحالي وقف الاجراءات المتخذة ضده حتى يحسم الأمر بالاستئناف المقدم إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس).