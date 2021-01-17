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ميلان يعلن إصابة تشالهانوغلو وهيرنانديز بفيروس كورونا

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أعلن ميلان الإيطالي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الأحد عن إصابة نجميه تشالهانوغلو وهيرنانديز بفيروس كورونا.

AFP

واستمرت معاناة ميلان متصدر الدوري الإيطالي من فيروس كورونا إذ سبق وأن أصيب به مدربه بيولي ونجمه الأسطوري السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وجاء في بيان ميلان: "أعلن أي سي ميلان إيجابية عينة كلّ من التركي تشالهانوغلو ، والفرنسي ثيو هيرنانديز لفيروس كوفيد-19، وذلك بعد المسحة التي أُجريت بالأمس على الفريق بأكمله".

وأضاف: " جاءت النتائج سلبية لبقية الفريق، اللاعبان لم تظهر عليهما أيّ أعراض، وتمّ إبلاغ السلطات الصحية بأنه تم وضعهما في العزل المنزلي فوراً".

ويلتقي ميلان مع كالياري في الدوري الإيطالي الإثنين وأتالانتا في الأسبوع المقبل، كما يلاقي إنتر في السادس والعشرين من الشهر الجاري ضمن مسابقة الكأس.
 

آي سي ميلان الدوري الإيطالي فيروس كورونا
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