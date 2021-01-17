ميلان يعلن إصابة تشالهانوغلو وهيرنانديز بفيروس كورونا

واستمرت معاناة ميلان متصدر الدوري الإيطالي من فيروس كورونا إذ سبق وأن أصيب به مدربه بيولي ونجمه الأسطوري السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وجاء في بيان ميلان: "أعلن أي سي ميلان إيجابية عينة كلّ من التركي تشالهانوغلو ، والفرنسي ثيو هيرنانديز لفيروس كوفيد-19، وذلك بعد المسحة التي أُجريت بالأمس على الفريق بأكمله".

وأضاف: " جاءت النتائج سلبية لبقية الفريق، اللاعبان لم تظهر عليهما أيّ أعراض، وتمّ إبلاغ السلطات الصحية بأنه تم وضعهما في العزل المنزلي فوراً".

ويلتقي ميلان مع كالياري في الدوري الإيطالي الإثنين وأتالانتا في الأسبوع المقبل، كما يلاقي إنتر في السادس والعشرين من الشهر الجاري ضمن مسابقة الكأس.

