الروسونيري الذي أنهى الموسم الماضي بأداء متميز أهله للدور التمهيدي للدوري الأوروبي والذي بدأه بانتصار قبل أيام، يأمل أن يستمر على النهج ذاته الذي رسمه المدرب ستيفانو بيولي الذي أجبر إدارة الفريق على تمديد عقده، كما يعول ميلان على نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي بدوره جدد عاماً إضافياً مع الفريق.

