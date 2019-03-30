وارتكب المدافع أليسيو رومانيولي وحارسه دوناروما "المسؤول الأول" خطأ ساذجاً ما سمح لسمبدوريا بتسجيل أحد أسرع الأهداف في البطولة بعد مرور نحو 33 ثانية.

وجاء الهدف بعد أن أعاد رومانيولي الكرة إلى دوناروما الذي حاول إعادتها لزميله فأرسلها خفيفة لترتطم بقدم الفرنسي غريغوار ديفريل وتلج المرمى الخالي.

وكان سمبدوريا الطرف الأفضل في الشوط الأول بقيادة المخضرم فابيو كولياريلا (36 عاماً) متصدر ترتيب هدافي البطولة (21 هدفاً)، فيما سنحت فرصة وحيدة لميلان عبر الفرنسي تيمويه باكايوكو من ضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، نزل ميلان بقوة من أجل تعديل النتيجة، لكن مدربه جينارو غاتوزو عجز عن إيجاد الحل رغم التبديلات الثلاث التي أجراها.

وكاد الإسباني سوسو يعيد الأمور إلى نقطة الصفر في مناسبتين (52 و59)، لكن كوالياريلا كاد يعزز بالهدف الثاني بين أن العارضة نابت عن دوناروما في التصدي لكرته (72)، وأنقذ الأخير مرماه من هدف محقق عندما سيطر على كرة زاحفة لديفريل (80)، وسيطر حارس سمبدوريا إميل أوديرو على رأسية البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ووقف رصيد ميلان الذي مني بخسارة ثانية توالياً، عند 51 نقطة وفشل بالتالي في انتزاع المركز الثالث مؤقتاً من جاره إنتر ميلان الذي يستقبل لاتسيو السادس غداً في إحدى أهم مباريات المرحلة، فيما تساوى سمبدوريا مع لاتسيو وأتالانتا بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة.