وكان من المقرر أن تنطلق المباريات المقامة كلها من دون جمهور، بلقاء بارما وضيفه سبال عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينيتش. لكن الموعد أرجئ بداية من دون سبب واضح، قبل أن تعود وتنطلق في موعد جديد عند الساعة 12:45 ت غ.

وحسم سبال اللقاء، محققاً فوزه الخامس هذا الموسم، وذلك بهدف وحيد سجله أندريا بيتانيا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء بعد الاحتكام إلى تقنية الإعادة بالفيديو "VAR".

وعلى ملعب "سان سيرو" في ميلانو، المدينة الواقعة في مقاطعة لومبارديا حيث فرض منذ صباح الأحد حجر صارم من قبل الحكومة سعياً لمنع انتشار فيروس كورونا، مني ميلان بهزيمة في معقله أمام جنوى، وذلك بهدفين للمقدوني غوران بانديف (7) وفرانشيسكو كاساتا (41)، مقابل هدف للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (77).

وبهزيمته الثانية في المراحل التسع الأخيرة والعاشرة هذا الموسم، تجمد رصيد ميلان عند 36 نقطة في المركز السابع، فيما بقي جنوى في منطقة الهبوط برصيد 25 نقطة في المركز 17 خلف سمبدوريا الفائز على ضيفه هيلاس فيرونا الثامن بهدفين للمخضرم فابيو كوالياريلا (77 و86 من ركلة جزاء)، رافعاً رصيده إلى 9 أهداف، مقابل هدف لإميل أوديرو (32 خطأ في مرماه).

ومن المرجح أن الدوري يتوجه الى قرار التعليق بعد هذه المرحلة التي تختتم الإثنين بلقاء ساسوولو وبريشيا، وذلك استناداً إلى ما كتبه رئيس رابطة لاعبي كرة القدم داميانو توماسي الذي اعتبر أن "وقف كرة القدم هو أكثر الأمور فائدة بالنسبة إلى بلادنا حالياً (...) الفرق التي يجب تشجيعها حالياً موجودة في مستشفياتنا، في غرف الطوارئ"، في إشارة للمسعفين والعاملين في العناية الصحية.