وسبق لأتالانتا أن فاز على ميلان 5-2 في موسم 1949-1950.

تداول على التسجيل الأرجنتيني أليخاندرو غوميز (10) والكرواتي ماريو باساليتش (61) والسلوفيني جوسيب إيليسيتش (63 و72) والكولومبي لويس مورييل (83).

وتقدم أتالانتا إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن روما صاحب المركز الرابع المؤهل إلى الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.

وحرم بارما ماريو بالوتيلي من الفرحة الكاملة بهدفه الرابع بقميص فريقه الجديد بريشيا، وذلك بادراكه التعادل 1-1 عبر البديل ألبرتو غراسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

واعتقد بالوتيلي أنه منح الفريق الضيف فوزه الرابع هذا الموسم بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 72 بعد أن دخل كبديل قبلها بعشرة دقائق.

وبقي بريشيا في منطقة الهبوط في المركز المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة، مقابل 25 لبارما في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط أمام بولونيا الذي تغلب بدوره على مضيفه ليتشي 3-2 بفضل ثنائية لريكاردو أورسوليني.

أما ليتشي ففي المركز السادس عشر بـ15 نقطة.