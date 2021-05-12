وهذا أكبر انتصار لميلان في الدوري الإيطالي منذ فوزه على أودينيزي بنفس النتيجة في يونيو 1959، كما أنه أكبر انتصار لميلان خارج أرضه في الدوري الإيطالي منذ فوزه على جنوى 8-0 في يونيو 1955.

وافتتح فريق المدرب ستيفانو بيولي الطامح للعودة إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، التسجيل بتسديدة صاروخية من الفرنسي تيو هرنانديز بيسراه من خارج المنطقة (19) قبل أن يضاعف الإيفواري فرانك كيسييه النتيجة (26 من ركلة جزاء).

واصل الأخير تألقه واقتنص الكرة من الخصم إثر تمريرة خاطئة ومررها إلى الإسباني إبراهيم دياس (50)، قبل أن يسجل هرنانديز هدفه الشخصي الثاني بعدما وصلته الكرة من ريبيتش غمزها "لوب" فوق الحارس سالفاتوري سيريغو (62).

وسجل ريبيتش هدفه الأول بعد تبادل جميل للكرة بين لاعبي ميلان وصلت على إثرها الكرة الى البوسني رادي كرونيتش داخل المنطقة ومنه إلى الكرواتي تابعها في الشباك (67)، قبل أن يضيف الثاني إثر مرتدة وصلت الكرة منها إلى البرتغالي رافايل لياو ومنه إلى الكرواتي تابعها في المرمى (72). وأكمل الهاتريك بعد ان وصلته الكرة على مسافة قريبة من المرمى تابعها بركبته في الشباك (79).

وأصبح رصيد ميلان 75 نقطة في المركز الثالث واقترب خطوة إضافية من حسم عودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق انتصاره الـ23 مقابل 6 تعادلات و7 هزائم.

