وسجل للفريق اللومباردي الكرواتي أنتي ريبيتش 76 والتركي هاكن كالهانغولو من ركلة جزاء 89، بغياب نجم الفريق الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة.

وصار رصيد ميلان 42 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد ذئاب روما عند النقطة عند النقطة 48 في المركز الخامس.

تفاصيل المباراة

وكان روما الطرف الأفضل في الشوط الأول وكاد هدافهه الدولي البوسني إدين دجيكو يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من لورنتسو بيليغريني بيد أن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر (20).

وأهدر جالهان أوغلو فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة عرضية من الفرنسي ثيو هرنانديز والمرمى مشرع امامه بتابعها برأسه فوق العارضة (39).

وتحسن أداء ميلان في الشوط الثاني وتابع جالهان أوغلو مسلسل إهدار الفرص بعد لعبة مشتركة مع البديل البلجيكي ألكسيس سايليميكرس فانفرد بالحارس أنطونيو ميرانتي وسددها زاحفة ابعدها الاخير الى ركنية لم تثمر (66).

وتابع الحارس ميرنتي تألقه بإبعاده بصعوبة تسديدة قوية للبديل البرازيل لوكاس باكيتا إلى ركنية (67).

ونجح ريبيتش في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة مرتدة من الحارس بعد تسديدة أكروباتية للإيفواري فرانك كيسيه من مسافة قريبة فتهيأت أمام الكرواتي الذي سددها قوية بيمناه ارتدت من الحارس والقائم الأيسر فتهيأت أمامه مجددا وسددها بيمناه داخل المرمى (76) رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم.

وحصل ميلان على ركلة جزاء اثر عرقلة هرنانديز من قبل المدافع الانكليزي كريس سمولينغ فانبرى لها جالهان أوغلو قوية بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس ميرانتي (89).