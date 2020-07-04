أسدى ميلان خدمة رائعة ليوفنتوس حامل اللقب والمتصدر عقب تحقيقه فوز عريض على لاتسيو صاحب المركز الثاني بثلاثية نظيفة مساء السبت على ملعب الأوليمبيكو في إطار المرحلة الثلاثين من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وسيطر ميلان تماماً على اللقاء موجهاً صفعة حقيقية للاتسيو الذي يمكن القول إنه ابتعد بشكل كبير الليلة عن اللقب الأول له منذ عام 2000، وافتتح التسجيل هاكن تشالهانوغلو في الدقيقة 23 قبل أن يضيف زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 34 ثم أحرز أنتي ريبيتش الهدف الثالث في الدقيقة 59.

ورفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد لاتسيو الوصيف عند 68 نقطة وأصبح على بعد 7 نقاط من يوفنتوس صاحب الصدارة.

