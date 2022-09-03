ورفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف نابولي الذي انتزع فوزاً مهماً ولافتاً على مستضيفه لاتسيو بهدفين مقابل هدف، السبت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

على ملعب "سان سيرو" الذي يتقاسمه الفريقان، جاءت مجريات اللعب مثيرة منذ الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة.

وبالإضافة الى تألق الجناح البرتغالي الواعد رافايل لياو صاحب الثنائية والمخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو مسجل الهدف الثاني، فإن ميلان يدين أيضاً بالفوز الى حارس مرماه الفرنسي مايك مانيان الذي تألق في التصدي لمحاولات خطيرة من الارجنتيني لاوتارو مارتينيس والبوسني أدين دجيكو والتركي هاكان تشالهانوغلو.

تقدم إنتر عبر لاعب وسطه الكرواتي مارسيل بروزوفيتش (21)، رد عليه لياو بعدها بسبع دقائق.

وفي الشوط الثاني سجل الفرنسي جيرو هدف التقدم لميلان (54) بتسديدة بيسراه بتمريرة حاسمة من لياو، قبل أن يعزز الأخير تقدم فريقه بالهدف الثالث بعدها بست دقائق من مجهود فردي رائع داخل المنطقة.

وبات لياو أول لاعب برتغالي يسجل ثنائية في تاريخ النادي اللومباردي في مباراة واحدة.

بيد أن دجيكو قلص الفارق بهدف فريقه الثاني (67).

والخسارة هي الثانية في خمس مباريات لإنتر الذي تنتظره مباراة في غاية الصعوبة امام العملاق الالماني بايرن ميونيخ الاربعاء المقبل على الملعب ذاته.

فوز لافت لنابولي

وحقق نابولي فوزاً ثميناً على الملعب الأولمبي في روما بتغلبه على لاتسيو 2-1.

افتتح لاتسيو التسجيل مبكراً عبر ماتيا زاكانيي بعد مرور 4 دقائق.

لكن نابولي الذي لم يخسر حتى الآن هذا الموسم أدرك التعادل عبر رأسية الكوري الجنوبي مين جاي كيم في الدقيقة 38.

ومنحه الجورجي خفيشا كفاراتسيخيليا هدف الفوز بتسديدة قوية في الدقيقة 61.

وتصدر الجورجي مفاجأة الموسم، صدارة ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف الى جانب الهولندي تون كوبمينرس من أتالانتا والصربي دوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس.

وارتقى نابولي إلى الصدارة مؤقتاً برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف أمام ميلان.