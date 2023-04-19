وذلك النادي في بيان له: يفخر أي سي ميلان بالإعلان عن تجديد أوليفييه جيرو عقده مع النادي.

"أوليفييه، في ميلان منذ صيف عام 2021، أصبح عنصرًا أساسيًا مهمًا في خط هجوم الروسونيري، حيث شارك في 76 مباراة وسجل 27 هدفًا".

وأكد أبطال إيطاليا لوكالة فرانس برس أن العقد الجديد للدولي الفرنسي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل.

سجل جيرو هدفًا خلال التعادل 1-1 مع مضيفه نابولي في اياب الدور ربع النهائي من دوري الابطال الثلاثاء، ليتأهل ميلان على حساب نظيره الايطالي بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين الى نصف النهائي للمرة الاولى منذ العام 2007 عندما حقق اللقب القاري.

قال جيرو (36 عامًا) لشبكة سكاي سبورت بعد تمديد العقد "أنا سعيد وفخور جدًا...إنها الطريقة المثالية للاحتفال بليلة أمس".

ومن المحتمل أن يضرب ميلان موعدًا مع جاره وغريمه إنتر في نصف النهائي بعد أن تقدم الاخير 2-0 خارج أرضه ضد بنفيكا البرتغالي قبل لقاء الاياب الاربعاء.

ساهم جيرو العام الماضي في قيادة ميلان إلى لقبه الأول في الدوري منذ 11 عامًا. يحتل راهنًا المركز الرابع على بُعد 22 نقطة من نابولي المحلق الذي يسير نحو لقب أول في "سيري أ" منذ 1990.

