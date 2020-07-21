وجاء تجديد التعاقد بعد الفوز أمسية الثلاثاء خارج الديار على ساسولو 2-1، وضمانه التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وحقق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي عودة قوية منذ استئناف الدوري ففاز في 7 مباريات بينها على لاتسيو ويوفنتوس وروما وتعادل في اثنتين.

وكانت وسائل الإعلام تتحدث بإسهاب عن اسم المدرب الألماني رالف رانجنيك كخليفة قادم ليحل مكان بيولي.

وعين ستيفانو ليصبح مدرباً لميلان في أكتوبر 2019، في صفقة حتى نهاية الموسم، لكنه أدار ببراعة كتيبته بعد العودة خلال أزمة كورونا ما جعل التجديد له منطقياً.

قال إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي للنادي في تصريحات نقلها موقع ميلان: "أنا مسرور بهذه الاتفاقية، أظهر ستيفانو أنه قادر على تقديم رؤية كرة القدم التي نملكها للنادي، مثيرة ومتقدمة وعاطفية. هذا ليس قراراً بناءً على الانتصارات الأخيرة، ولكن اعتمد على كيفية بناء ستيفانو لروح الفريق ووحدة الهدف، والطريقة التي قام بها بتحسين أداء اللاعبين فردياً وجماعياً، والطريقة التي اعتنق بها رؤيتنا والطريقة التي قدم بها نفسه وقدم قيم النادي".

وقال ستيفانو بيولي بدوره: "أنا سعيد وفخور بالثقة التي اكتسبتها من ميلان. أريد أن أشكر الجميع، بما في ذلك جماهيرنا، الذين افتقدناهم حقاً في الملعب، لكنهم دائماً قريبون وداعمون. كما قلت في كثير من الأحيان، يجب أن نكون مركزين وحازمين، وأن نكون متحدين ونلعب كقلب واحد. نحن في بداية مسار غير عادي. إذا واصلنا العمل بهذه الطريقة، فسوف ننمو ونصبح أكثر تنافسية".

أما المدير الرياضي ونجم ميلان السابق باولو مالديني فقد صرح قائلاً: "ستيفانو صعد ليصبح مدرباً رئيسياً في وقت صعب للغاية، قلنا دائماً أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لرؤية نتائج وظيفته ورأينا الدليل على الجودة والكفاءة، المهنية دائماً ما تؤتي ثمارها. ستيفانو هو الرجل المناسب لقيادة الفريق الذي نريده: ناجح ، شاب ومتعطش".