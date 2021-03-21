ورغم تقدمه باكراً منذ الدقيقة 9 بالهدف الخامس عشر للسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في 15 مباراة هذا الموسم بعد تمريرة من الدنماركي سايمون كاير، عانى ميلان لتعويض خسارتيه الأخيرتين ضد نابولي ويونايتد وحسم مواجهته مع فيورنتينا.



وبعد هدف زلاتان، نجح فيورنتينا في إدراك التعادل من ركلة حرة رائعة للتشيلي إيريك بولغار (17)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول رغم الفرص العديدة للطرفين، أبرزها محاولة في القائم لأصحاب الأرض عبر الأرجنتيني جرمان بيتسيلا (29) وتسديدة في العارضة لإبراهيموفيتش (35).



وفي مستهل الشوط الثاني، فاجأ فيورنتينا ضيفه بهدف التقدم عبر الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بعد تمريرة من الصربي دوشان فلاهوفيتش (51)، لكن سرعان ما ردّ رجال ستيفانو بيولي بالتعادل عبر الإسباني إبراهيم دياز إثر ركلة ركنية (57).



وبعدما عاند الحظ إبراهيموفيتش مجدداً بارتداد محاولته من قرابة 25 متراً من القائم (65)، أهدى التركي هاكان جالهان أوغلو ميلان الفوز بتسديدة جميلة بعدما وصلته الكرة من الإيفواري فرانك كيسييه (72).

وقلّص ميلان (59 نقطة) الفارق مع إنتر المتصدر إلى ست نقاط مع مباراة أقل للأخير.



