الخطة الأخيرة التي قدمها ميلان لعمدة مدينة ميلانو جوزيبّي سالا تقضي بأن يبني ملعبه الخاص، ما يعني عدم نيته استكمال مشروع بناء ملعب مشترك مع غريمه في المدينة إنتر، فيما يتفق الفريقان على قرار عدم العودة لسان سيرو مهما كانت الظروف، وبحسب الرئيس التنفيذي لإنتر أليساندو أنتونيلو فإن ناديه بدوره سينقل إلى الخطة "باء" لتقديم مشروع بناء ملعبه منفردا في حال استكمل ميلان الإجراءات، إلا أنه لم ينف إمكانية العودة للملعب المشترك في حال تعثرت الاحتمالات الأخرى.

