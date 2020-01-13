كيير وبعد فترة ٍ غيرِ مُوفقة في إيطاليا بعد انضمامِه الصيفَ الماضي مُعاراً إلى أتالانتا ، حيث خَرج سريعاً من حسابات المدربِ جان بييرو غاسبيريني، اختار التعاقدَ مع ميلان الذي رَحب بدوره باللاعبِ الدنماركي الذي سيَستهل تدريباتِه مع الروسونيري هذا الخميس..

