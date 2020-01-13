كيير وبعد فترة ٍ غيرِ مُوفقة في إيطاليا بعد انضمامِه الصيفَ الماضي مُعاراً إلى أتالانتا ، حيث خَرج سريعاً من حسابات المدربِ جان بييرو غاسبيريني، اختار التعاقدَ مع ميلان الذي رَحب بدوره باللاعبِ الدنماركي الذي سيَستهل تدريباتِه مع الروسونيري هذا الخميس..
ميلان يتعاقد مع كيير على سبيل الإعارة
كيير وبعد فترة ٍ غيرِ مُوفقة في إيطاليا بعد انضمامِه الصيفَ الماضي مُعاراً إلى أتالانتا ، حيث خَرج سريعاً من حسابات المدربِ جان بييرو غاسبيريني، اختار التعاقدَ مع ميلان الذي رَحب بدوره باللاعبِ الدنماركي الذي سيَستهل تدريباتِه مع الروسونيري هذا الخميس..
تقارير إخبارية آي سي ميلان