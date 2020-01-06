وعلى ملعب "سان سيرو"، استمرت معاناة " الروسونيري"، إن كان من ناحية النتائج أو التسجيل، وذلك على الرغم من استعانته مجدداً بأسطورة السويد إبراهيموفيتش الذي نزل في الشوط الثاني من المباراة ضد سمبدوريا دون أن يتمكن من تغيير نتيجة التعادل السلبي.

ولم يعرف ميلان، المتوج بطلاً لإيطاليا 18 مرة وأوروبا سبع مرات، طعم الفوز سوى مرتين في آخر ثماني مباريات له في "سيري آ"، وتلقى في المرحلة الأخيرة قبل العطلة الشتوية، خسارة قاسية أمام مضيفه أتالانتا بخماسية نظيفة، كانت الأسوأ له في الدوري منذ نحو عقدين من الزمن.

من جانبه واصل أتالانتا عروضه الرائعة وسحق ضيفه بارما بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من اليخاندرو غوميز في الدقيقة 11 وأضاف ريمو فريلير الهدف الثاني في الدقيقة 34 قبل أن يختتم روبن جوسينس أهداف الشوط الأول بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أضاف جوسيب إيليشيش الهدف الرابع في الدقيقة 60 قبل أن يعود اللاعب ذاته ويختتم الخماسية في الدقيقة 71.

وعزز أتالانتا موقعه في المركز الخامس برصيد 34 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف روما الذي سقط أمس بثنائية أمام ضيفه تورينو.