وسجل للفائز الإيفواري فرانك كيسييه 45 من ركلة جزاء، والإسباني صامويل كاستييخو 77، فيما وقع على هدف الخاسر الوحيد السويدي ألبين إيكدال 82.

ورفع الروسونيري رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب وحافظ على سجله خالياً من الهزائم في الدوري الإيطالي، محققاً انتصاره الثامن هذه الموسم.

أما فريق المدرب الخبير كلاوديو رانييري فتوقف رصيده عند النقطة 11في المركز الثاني عشر.

وواصل الفريق اللومباردي عروضه المميزة رغم غياب نجمه الأول السويدي زلاتان إبراهيموفيتش متصدر لائحة الهدافين برصيد عشرة أهداف لإصابة تعرض لها في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر.

وحافظ ميلان على سجله خاليا من الهزائم في البطولة أسوة بيوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية. وقد حقق ميلان ثمانية انتصارات وتعادلين، فيما فاز يوفنتوس خمس مرات وتعادل في مثلها.

وأجرى ستيفانو بيولي العائد لقيادة فريقه محلياً بعد شفائه من اصابته بفيروس كورونا المستجد، خمسة تبديلات على التشكيلة التي قادها في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) للفوز على سلتيك الاسكتلندي 4-2 الخميس ما منحه بطاقة دور الـ32.

وكانت الفرصة مواتية أمام صاحب الأرض لافتتاح التسجيل سريعاً لكن الحارس العملاق جانلويجي دوناروما خلص مرماه من رأسية لورنسو تونيلي (8).

وأنقذ تونيلي مرماه من هدف محقق بعدما ابعد كرة الكرواتي أنتي ريبيتش من على خط المرمى وقد أكدت تقنية خط المرمى عدم تخطي الكرة (39).

واحتسب حكم المباراة جيانباولو كالفاريسي ركلة جزاء لصالح ميلان سددها كيسييه بنجاح (45).

ولم يهزم الـ"نيراتسوري" في مبارياته الـ18 في الدوري الإيطالي التي عرف فيها كيسييه طريقه إلى الشباك (فاز في 16 وتعادل مرتين).

وكاد ساندرو تونالي يسجل الهدف الثاني لميلان، لكن العارضة تكفلت بصدها (47).

وأهدر المخضرم أنتونيو كاندريفا فرصة تعديل النتيجة (69) بعدما أبطل دوناروما مفعول تسديدته.

وخطف البديل كاستييخو الهدف الثاني بتسديدة من مسافة مستفيداً من عرضية ريبيتش المتقنة (77).

وعاد سمدوريا إلى أجواء المباراة بتقليص الفارق بهدف إيكدال الذي أحدث لغطا حول ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى وهو ما أكده الحكم (82). لكن ذلك لم يحرم ميلان من الفوز.

