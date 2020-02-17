ووقع على الهدف الوحيد الكرواتي أنتي ريبيتش 25، حين استغل تمريرة الإسباني صامويل كاستييخو.

ميلان الذي خسر من جاره إنتر 4-2 المرحلة الماضية، صار رصيده 35 نقطة في المركز الثامن.

بدوره تجمد رصيد تورينو عند النقطة 27 في المركز الرابع عشر.

يذكر أن الروسونيري خاض الخميس ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا وتعادل مع يوفنتوس بهدف لكل منهما، بانتظار ما ستسفر عنه موقعه الإياب في الرابع من آذار/ مارس القادم. لكن قبل ذلك عليه مقابله فيورنتينا وجنوى في الدوري.

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