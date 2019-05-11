ويدين ميلان بفوزه للاعبه التركي هاكان تشالهان أوغلو صاحب هدف اللقاء في الدقيقة 35.

وأبقى هذا الفوز على آمال فريق جينارو غاتوزو بالعودة للمسابقة الأوروبية الأم للأندية الغائب عنها منذ 2013-2014.

ويحتل ميلان المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف انتر ميلان الرابع الذي يلعب الاثنين مع كييفو، 62 مقابل 63 نقطة، فيما يحتل روما المركز السادس بـ59 نقطة وهو يلعب في هذه الجولة مع يوفنتوس الأحد.

وضمن يوفنتوس ونابولي التأهل لدوري الأبطال، فيما يدور الصراع شديداً بين البطاقتين الأخريين بين اتالانتا صاحب الـ65 نقطة في المركز الثالث وانتر ميلان وميلان وروما وحتى لاتسيو وتورينو.

ويحتل لاتسيو المركز السابع برصيد 58 نقطة بعد فوزه السبت على كالياري في سريدينا 2-1.

وافتتح الإسباني لويس ألبرتو التسجيل للضيوف في الشوط الأول اثر كرة من المونتينيغري آدم ماروسيتش (31).

وفي الشوط الثاني، عزز لاتسيو تقدمه بالهدف الثاني بعد هجمة معاكسة قادها ألبرتو ومرر كرة الى الأرجنتيني خواكين كوريا انهاها في الشباك (53).

وفي الدقيقة من الوقت بدل الضائع، قلص ليوناردو بافوليتي الفارق من ضربة رأس اثر تمريرة من الأرجنتيني لوكاس كاسترو، مسجلا هدفه الرابع عشر هذا الموسم.