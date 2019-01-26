البث المباشر لمباراة ميلان ونابولي

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ميلان ونابولي

ميلان ونابولي مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة ميلان ونابولي

يستضيف ميلان نادي نابولي في ملعب سان سيرو اليوم السبت 26 كانون الثاني/يناير انطلاقاً من الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ستكون مواجهة ميلان ونابولي منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 4.

مشاهدة مباراة ميلان ونابولي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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