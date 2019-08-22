مباراة يوفنتوس وبارما مباشر

يستهل يوفنتوس السبت حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم مع مدربه الجديد ماوريتسيو ساري الذي سيحاول إبقاء "السيدة العجوز" على عرشها للموسم التاسع تواليا.

يوفنتوس يخوض مباراته الأولى السبت على أرض بارما، لكن من دون ساري على الأرجح المصاب بالتهاب رئوي، في المقابل سيكون أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو حاضراً، فيما يبرز القادم الجديد في خط الدفاع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت إلى جانب المخضرمين جورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي.

وعزز يوفي خط وسطه بلاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو القادم من باريس سان جيرمان، والويلزي أرون رامسي أحد أركان أرسنال الإنكليزي سابقا، وذلك بعقدين حرين إنما براتبين مرتفعين.

موعد مباراة يوفنتوس وبارما سيكون يوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS HD4 يسبقها استديو تحليلي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وبارما على الانترنت سيكون متاحاً عبر beIN CONNECT.

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