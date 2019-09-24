إنتر ولاتسيو بث مباشر

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو والبث المباشر

يسعى إنتر ميلان لمواصلة انطلاقته الاستثنائية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي والذي سيطر على قمته بعد مرور أربعة أسابيع برصيد 12 نقطة، وذلك عندما يواجه لاتسيو الخامس برصيد 7 نقاط ضمن المرحلة الخامسة من البطولة.

فنيا تبدو الأمور مهيأة تماماً للـ"نيراتزوري" لمواصلة تألقه على الصعيد المحلي تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي خاصة بعد العرض الرائع للفريق والمستوى المتميز الذي قدمه لاعبوه أمام غريمهم ميلان في دربي الغضب يوم السبت الماضي والذي انتهى على وقع فوز صريح لإنتر بثنائية نظيفة أحرزها كل من لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إضافة إلى الوافد الجديد على الفريق، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل انطلاقة رائعة في الدوري حتى الآن بتسجيله 3 أهداف في 4 مباريات.

من جانبه يعاني لاتسيو من تذبذب المستوى بشكل واضح، فعلى صعيد الدوري المحلي فاز في مباراتين على سامبدوريا (0-3) وبارما (2-0) فيما تعادل بهدف لهدف مع روما في دربي العاصمة وتلقى خسارة من سبال بهدفين مقابل هدف، إلا أن أكثر نتائجه السلبية حتى الآن كانت خسارته من كلوج الروماني بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.

وبشكل عام فقد فاز إنتر ميلان بأربع مباريات محرزاً 9 أهداف مقابل هدف وحيد في مرماه فيما أحرز لاتسيو 7 أهداف ودخل مرماه 3.

معلومات البث المباشر

• مباراة إنتر ميلان ولاتسيو موعدكم معها سيكون يوم الاربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• البث المباشر لمواجهة إنتر ولاتسيو يمكنكم مشاهدته عبر قناة beIN SPORTS HD4.

• سينبري الزميل خليل البلوشي للتعليق على مباراة إنتر ولاتسيو.

• يمكنكم أيضاً متابعة البث المباشر لمواجهة إنتر ولاتسيو على الإنترنت، إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إنتر ولاتسيو أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.



