يستقبل إنتر (الوصيف بـ 51 نقطة) ضيفه ميلان (السادس بـ 32 نقطة) في دربي عاصمة الموضة، حيث سيسعى أبناء المدرب أنطونيو كونتي للخروج بنقاط الفوز من أجل تشديد الخناق على يوفنتوس متصدر ترتيب الدوري الإيطالي (54 نقطة).

أمّا ميلان المعزّز بنجمه الجديد-القديم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فيأمل مواصلة نتائجه الإيجابية مؤخراً ومواصلة الزحف نحو فرق المقدمة وتحسين مركزه، علاوة على ردّ دين خسارة الذهاب أمام إنتر (2-0).

موعد مباراة دربي ميلانو بين إنتر وجاره وغريمه ميلان سيكون يوم الأحد 9 شباط/فبراير 2020 في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إنتر وميلان تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD4.

كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة إنتر وميلان على الانترنت عبر beIN CONNECT.