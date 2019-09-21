مشاهدة مباراة ميلان وانتر - مباشر - اشترك هنا

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى دربي ميلانو حيث يخوض إنتر مع مدربه الجديد أنطونيو كونتي اختباره الجدي الأول على الصعيد المحلي بمواجهة جاره اللدود ميلان في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتقدم رجال كونتي بفارق نقطتين عن كل من بولونيا ويوفنتوس، إذ جمع إنتر تسع نقاط من ثلاث مباريات، لكنه تخطى أندية متواضعة لا يتوقع أن تنافس على اللقب على غرار ليتشي وكالياري وأودينيزي.

وعلى الساحة القارية، بدا انتر من دون إبداع في مباراته ضد سلافيا براغ في دوري الأبطال، وكان على وشك الخسارة قبل انقاذه من قبل نيكولا باريلا في اللحظات الأخيرة.

في المقابل، حقق ميلان بداية متعثرة خسر فيها أمام أودينيزي قبل فوزه مرتين على بريشيا وفيرونا ليرتقي إلى المركز السابع بست نقاط.

وحصل لاعبو المدرب ماركو جامباولو على أسبوع لتحضير الدربي، في ظل غيابهم عن المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

موعد مباراة ميلان وإنتر وكيفية مشاهدتها ؟

بإمكانكم متابعة مباراة ميلان وإنتر يوم السبت 21 أيلول/سبتمبر في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD4 وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ميلان وإنتر وأهم مباريات الدوري الإيطالي بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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