مشاهدة مباراة ميلان وانتر - مباشر - اشترك هنا
تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى دربي ميلانو حيث يخوض إنتر مع مدربه الجديد أنطونيو كونتي اختباره الجدي الأول على الصعيد المحلي بمواجهة جاره اللدود ميلان في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويتقدم رجال كونتي بفارق نقطتين عن كل من بولونيا ويوفنتوس، إذ جمع إنتر تسع نقاط من ثلاث مباريات، لكنه تخطى أندية متواضعة لا يتوقع أن تنافس على اللقب على غرار ليتشي وكالياري وأودينيزي.
وعلى الساحة القارية، بدا انتر من دون إبداع في مباراته ضد سلافيا براغ في دوري الأبطال، وكان على وشك الخسارة قبل انقاذه من قبل نيكولا باريلا في اللحظات الأخيرة.
في المقابل، حقق ميلان بداية متعثرة خسر فيها أمام أودينيزي قبل فوزه مرتين على بريشيا وفيرونا ليرتقي إلى المركز السابع بست نقاط.
وحصل لاعبو المدرب ماركو جامباولو على أسبوع لتحضير الدربي، في ظل غيابهم عن المسابقات الأوروبية هذا الموسم.
موعد مباراة ميلان وإنتر وكيفية مشاهدتها ؟
بإمكانكم متابعة مباراة ميلان وإنتر يوم السبت 21 أيلول/سبتمبر في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD4 وأيضاً عبر CONNECT.
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حقائق عن الدربي
- لم يخسر إنتر في آخر 6 مباريات لعبها أمام ميلان في الدوري (ف 3 ت 3) – آخر مرة حقق سلسلة أطول كانت في 1999 (10).
- فاز إنتر في آخر مباراة لعبها كفريق ضيف أمام ميلان في الدوري– آخر مرة فاز في مباراتين متتاليتين كزائر أمامه كانت في 2012.
- تلقى ميلان وإنتر أقل عدد من الأهداف هذا الموسم في الدوري (1) – لقد تعرضا إلى أقل عدد من التسديدات على المرمى أيضاً: ميلان (8) وإنتر (9 بالتساوي مع بولونيا وفيرونا).
- هذا أول لقاء بين ماركو جيامباولو وأنطونيو كونتي كمدربين في الدوري – لم يخسر أي منهما في مباراة دربي في المنافسة – فاز كونتي في جميع مبارياته الأربع مع يوفنتوس ضد تورينو وفاز جيامباولو 4 مرات وتعادل مرتين في دربي جينوفا مع سامبدوريا.
- سجل لاعب ميلان سوسو 3 أهداف أمام إنتر في السيريا – لم يسجل أكثر أمام أي فريق حالي آخر.
- شارك روميلو لوكاكو في 4 دربيات مع مان يونايتد في الدوري الممتاز، لكنه لم يسجل أي هدف خلال 231 دقيقة لعبها خلالها.