ودخل فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني اللقاء منتشياً من بلوغه نهائي مسابقة كأس إيطاليا بفوزه قبل أربعة أيام على خصمه المقبل في الدوري نابولي 3-1 في إياب نصف النهائي بعدما تعادلا ذهاباً في ملعب الفريق الجنوبي من دون أهداف.

لكنه بدا في طريقه لإهدار النقاط للمرحلة الثالثة توالياً قبل أن يهديه البديل مورييل فوزه الأول منذ اكتساحه ميلان خارج ملعبه 3-صفر في 23 كانون الثاني/يناير، بتسجيله هدفه الثالث عشر في الدوري هذا الموسم.

ورفع أتالانتا بانتصاره الحادي عشر رصيده الى 40 نقطة فيما تجمد رصيد كالياري عند 15 في المركز الثامن عشر.

وقاد المخضرم فابيو كوالياريلا سمبدوريا للفوز على ضيفه فيورنتينا 2-1 بتسجيله هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 71 بعدما كان التعادل سيد الموقف، ليصبح بذلك ثاني أفضل هداف في تاريخ سمبدوريا على صعيد الدوري مشاركة مع أدريانو باسيتو (92)، لكن بفارق كبير عن صاحب الرقم القياسي مدرب المنتخب الوطني حالياً روبرتو مانشيني (132) بحسب احصاءات "أوبتا".

وفي مباراة أخرى، عاد ساسولو بنقاط الفوز من أرض كروتوني 2-1.