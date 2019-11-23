تعادل ميلان مع ضيفه نابولي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت السبت في إطار المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهذه المرة هي الخامسة توالياً التي يفشل فيها نابولي، سابع الترتيب ووصيف الموسم الماضي، بتحقيق الفوز، في ظل خلافات إدارية كبيرة داخل النادي الجنوبي، وذلك قبل مواجهة ليفربول بطل أوروبا الأربعاء المقبل في المسابقة القارية الاولى.

أما ميلان الثاني عشر "مؤقتاً"، فتابع نتائجه السلبية، وهو لم يفز سوى مرة في آخر ست مباريات.

وافتتح نابولي التسجيل عن طريق لاعبه الجديد المكسيكي هيرفينغ لوزانو برأسية بعد ان صدت العارضة كرة لورنتسو إنسينيي (24)، قبل ان يعادل بسرعة جاكومو بونافنتورا لميلان بتسديدة رائعة (29).

