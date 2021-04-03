مواجهة مرتقبة في الديربي بين تورينو ويوفنتوس من قبل beIN SPORTS April 3, 2021 15:36 2:39 دقيقة سيخوض يوفنتوس مواجهة الديربي برغبة كبيرة في الفوز من أجل الخروج من الأزمة وتصحيح المَسار بعد فشله في دوري الأبطال وخسارته أمام بينيفينتو في الدوري. تقارير إخبارية يوفنتوس الدوري الإيطالي تورينو -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة ريال مدريد يواصل انتصاراته ويصبح وصيفاً مؤقتاً 4:00 دقيقة الأهلي يُجبر المريخ على التعادل ويبلغ ربع النهائي 6:28 دقيقة وست بروميتش يُسقط تشيلسي بخماسية تاريخية 2:39 دقيقة مواجهة مرتقبة في الديربي بين تورينو ويوفنتوس 3:08 دقيقة استمرار التجارب الحرة على حلبة لوسيل 3:21 دقيقة ليفربول يحل ضيفاً ثقيلاً على أرسنال 3:04 دقيقة ميلان ينجو من الهزيمة أمام سامبدوريا 0:46 دقيقة ليستر يعلن تجديد عقد مهاجمه النيجيري إيهيناتشو 0:43 دقيقة هوركاش يطيح بروبليف ويصعد إلى نهائي بطولة ميامي 3:19 دقيقة مباراة مولودية الجزائر والزمالك – التغطية الخاصة