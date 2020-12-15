وبعد أن مني في المرحلة السابقة بهزيمة ثانية توالياً على الملعب الأولمبي في العاصمة، كان لاتسيو مرشحاً لتخطي عقبة بينيفينتو الذي يشرف عليه هداف ميلان ويوفنتوس السابق فيليبو إنزاغي منذ صيف 2019 ونجح في الصعود بالفريق للمرة الثانية في تاريخه إلى دوري الأضواء، وذلك نتيجة نتائجه الملفتة بعيداً عن العاصمة حيث فاز بمبارياته الثلاث الماضية.

لكن "بيانكوشيليشتي" اكتفى هذه المرة بنقطة التعادل رغم أنه كان السباق إلى التسجيل في الدقيقة 25 بتسديدة "على الطاير" من هدافه تشيرو إيموبيلي إثر عرضية من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، رافعاً رصيده إلى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم.

لكن بينيفينتو أطلق اللقاء من نقطة الصفر حين أدرك التعادل بهدف رائع مماثل لهدف إيموبيلي عبر باسكوالي سكياتاريلا إثر ركلة ركنية في الثواني الأخيرة من الشوط الأول (45).

وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ليتحضر نادي العاصمة بطريقة مهزوزة لمباراتيه الأخيرتين الصعبتين قبل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، إذ يستقبل نابولي الثالث ثم يتنقل لملاقاة ميلان المتصدر الأحد والأربعاء المقبلين توالياً.

ويحتل نادي العاصمة الذي بلغ الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي في ثمن النهائي بايرن ميونيخ الألماني في 23 شباط/فبراير ذهاباً في العاصمة و17 آذار/مارس إياباً في "أليانز أرينا"، المركز الثامن مؤقتاً (18 نقطة) بفارق نقطة أمام أتالانتا الذي يلتقي الأربعاء يوفنتوس حامل اللقب، فيما صعد بينيفينتو في المركز الثالث عشر مؤقتاً برصيد 12 نقطة.

وافتتحت المرحلة في وقت سابق الثلاثاء بتعادل سلبي بين أودينيزي وكروتوني متذيل الترتيب.



