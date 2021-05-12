واستعاد أتالانتا الوصافة التي خسرها موقتًا بفوزه على ضيفه بينيفينتو 2-صفر، فيما واصل ميلان نتائجه الجيدة وحقق انتصاره الثالث توالياً باكتساحه مضيفه تورينو بسباعية نظيفة، فيما عاد يوفنتوس الذي سقط بثلاثية مدوية على أرضه امام النادي اللومباردي في المرحلة السابقة، ما أدى الى خروجه من المراكز المؤهلة الى دوري الابطال، إلى سكة الانتصارات من بوابة مضيفه ساسوولو 3-1.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 75 نقطة متفوقًا بفارق المواجهة المباشرة على ميلان علماً أنهما يلتقيان في المرحلة الختامية، امام نابولي الرابع (73) الفائز الثلاثاء 5-1 على اودينيزي، فيما بقي يوفنتوس على بعد خطوة مع 72 نقطة في المركز الخامس.

ويستقبل يوفنتوس المهدد بالغياب عن دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 في المرحلة ما قبل الاخيرة البطل المتوج مؤخرًا إنتر في مباراة لا مجال للخطأ فيها، حيث سيترقب ما إذا سيدفع مدربه السابق أنتونيو كونتي بتشكيلة قوية امام البيانكونيري، فيما سيأمل ايضًا الإفادة من نتيجة ميلان واتالانتا في المرحلة الاخيرة مها كانت النتيجة.

ويلتقي ميلان في المرحلة 37 ما قبل الأخيرة مع ضيفه كالياري وأتالانتا مع مضيفه جنوى حيث سيضمنان تأهلهما الى دوري الابطال نظراً لتفوقهما في المواجهتين المباشرتين على يوفنتوس، في حين سيعوّل الأخير على اي انتكاسة لنابولي الذي يحل على فيورنتينا الاسبوع المقبل قبل ان يستقبل فيرونا في المرحلة الختامية التي يحل فيها فريق المدرب اندريا بيرلو على بولونيا.

وفي خضم الصراع، يلتقي يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا الأربعاء المقبل.

مئوية رونالدو وديبالا

وكادت أن تستمر مآسي يوفنتوس عندما تحصّل ساسوولو على ركلة جزاء إثر عرقلة من القائد ليوناردو بونوتشي على جاكومو راسبادوري، انبرى لها القائد دومينيكو بيراردي تصدى لها المخضرم جانلويجي بوفون (16)، وأصبح عن 43 عامًا أكبر حارس يتصدى لركلة جزاء فلي تاريخ الدوري.

وافتتح الفرنسي أدريان رابيو التسجيل ليوفنتوس بتسديدة زاحفة بيسراه من خارج المنطقة (28).

وقال رابيو بعد الفوز "كان من المهم ان ننتصر الليلة. أهدرنا المباراة امام ميلان حيث كان علينا ان نقدم الافضل... هذا الموسم صعب ونحن لا نفكر سوى بدوري الابطال، علينا الفوز بآخر مباراتين".

فيما سجل رونالدو هدفه رقم مئة مع يوفنتوس الذي وصل اليه مطلع موسم 2018-2019 بعد تمريرة طويلة من بوفون شتتها الدفاع لتصل الى رابيو في منتصف خط الملعب مررها برأسه الى رونالدو المتقدم كاسرًا مصيدة التسلل وتابع طريقه نحو المرمى مراوغًا المدافع وسدد كرة على يسار الحارس (45).

وأصبح رونالدو اول لاعب في تاريخ يوفنتوس يصل الى المئوية في اول ثلاثة مواسم مع النادي.

وقلص ساسوولو النتيجة بعد قرابة الساعة من عمر اللقاء عبر راسبادوري بعد تبادل جميل مع ماونويل لوكاتيلي سددها في الشباك من منتصف المنطقة على يمين بوفون (59).

وأحرز الأرجنتيني باولو ديبالا بدوره هدفه المئة مع بطل ايطاليا في المواسم التسعة الاخيرة قبل هذا العام عندما وصلته كرة بينية من السويدي ديان كولوسيفسكي تابعها ساقطة "لوب" منخفضة فوق الحارس (66).

وحقق اتالانتا انتصاره الثاني تواليًا بفضل الكولومبي لويس موريال الذي وصلته كرة بينية رائعة خادعة بين المدافعين من الاوكراني رسلان مالينوفسكي تابعها في الشباك (22) فيما سجل الكرواتي ماريو باشاليتش الهدف الثاني (67).

وطرد لوكا كالديورلا من جانب الضيوف لإنذار ثانٍ (82).

وقال مدرب فريق مدينة برغامو جان بييرو غاسبيريني "يجب أن نبقي أرجلنا على الأرض... دوري الأبطال لا يزال هدفنا ولدينا أيضًا نهائي الكأس الاسبوع المقبل".

وفي مباراة هامشية للبطل، فاز انتر على ضيفه روما 3-1.

