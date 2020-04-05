متابعة: مازن الريس

امتدح ليونيل بونتس ممرن رونالدو السابق ومكتشف المواهب نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب البرتغال بسبب الأداء الذي يقدمه حالياً، معتبراً أنّ فترة التوقف ستنعكس إيجاباً على كريستيانو رونالدو.

وأجبر رونالدو على الحرمان من تدريباته الجماعية مع يوفنتوس منذ أكثر من أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي أوقف النشاط الرياضي في إيطاليا ومعظم بقاع العالم.

وصرّح لوينيل لصحية لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية قائلاً إن فترة التوقف ستساعد كريستيانو رونالدو: "على شحن بطارياته"، مؤكداً بأنّه سيعود بشكل أقوى مع يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي.

وتابع عن رونالدو صاحب الـ35 عاماً والذي يتصدر لائحة هدافي يوفنتوس هذا الموسم في الدوري بـ21 هدفاً: "في هذا العمر سيستفيد من الراحة لشحن بطارياته وإعادة جوعه ورغبته في اللعب".

وأضاف: "الشيء الذي لا يصدق لا يتوقف على تقديم أداءٍ جيد في عمر 35 عاماً، بل هو الثبات، ببساطة هذا ليس إنسانياً، أن تحافظ على مستواك العالي لعدة سنوات مع تغيير البلدان والفرق وحتى المواقف".

وسجّل رونالدو 25 هدفاً في 32 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات كما صنع أربعة أهداف، إذ لعب 2837 دقيقة باستثناء مبارياته مع منتخب البرتغال الذي قاده للفوز بدوري الأمم الأوروبية.

وظهر رونالدو في أكثر من مقطع فيديو وهو يخضع للحجر المنزلي ويتدرب بجد مطالباً الناس باتباع الإجراءات الصحية لتجاوز المحنة التي فرضها فيروس كورونا، حيث أصيب به أكثر من مليون نسمة حول العالم.

ويطرح حتى الآن اسم كريستيانو رونالدو كهدف لدى العديد من كبار الأندية في العالم وقد يصل ثمن التعاقد معه لقرابة 100 مليون يورو، علماً أنّه يقضي موسمه الثاني فقط مع يوفنتوس.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو أمس السبت إلى أنّ فكرة عودة رونالدو إلى ريال مدريد لا تزال قائمة، خاصة وأنّ أسطورة الملكي غاب عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي وكذلك فشل الملكي في تحقيق نتائج مرضية لعشاقه.

وتبرع الدون رونالدو للأجهزة الطبية في سبيل دعم جهودها لمواجهة فيروس كورونا.