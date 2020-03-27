ممثلو الكرة الإيطالية يطالبون حكومة بلادهم بالدعم من قبل beIN SPORTS March 27, 2020 18:21 1:51 دقيقة طالب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وبطولات الدوري في البلاد ومعها نقابة وجمعية اللاعبين في اجتماع عقد عن طريق الفيديو، الحكومة الإيطالية بتقديم مساعدات لكرة القدم المحلية بعد تخطي أزمة وباء كورونا. وأكد رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا على ضرورة اقتطاع نسبة من أجور اللاعبين للمساهمة في التقليل من الأزمة المالية للأندية. إيطاليا كورونا -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة مبادرة جديدة لسان جيرمان 0:42 دقيقة عمدة ليفربول مستاء من قرار استقبال مشجعي أتلتيكو 0:36 دقيقة راموس يتبرع بأجهزة ومعدات طبية لمواجهة كورونا 11:49 دقيقة موجز الأخبار 0:48 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يلغي العديد من المنافسات 0:31 دقيقة لا تغيير في أسماء المتأهلين للأولمبياد رغم التأجيل 1:58 دقيقة بسبب كورونا.. بريطانيا موضع انتقاد من قبل تركيا 0:43 دقيقة ريال يحول ملعبه لتخزين معدات طبية لمكافحة كورونا 0:28 دقيقة وفاة الفرنسي ميشال هيدالغو "قائد ملحمة يورو 1984" 0:45 دقيقة بطولة ألمانيا: الأربعة الكبار يهبون لنجدة الصغار