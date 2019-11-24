ملخص مباراة روما وبريشيا November 24, 2019 17:46 3:45 دقيقة الملخصات -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة خيتافي يكتفي بالتعادل أمام إسبانيول 1:54 دقيقة سلمان الفرج متأثرا: البطولة تحققت بعزيمة الرجال 7:38 دقيقة مراسم تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 1:38 دقيقة غوميس ..أفضل لاعب وأفضل هداف 12:28 دقيقة موجز الأخبار 4:45 دقيقة الهلال يتوّج بطلاً لدوري أبطال آسيا 2:25 دقيقة ليكرز يحقق فوزه السابع توالياً 0:42 دقيقة نادال يحمل إسبانيا إلى النهائي لمواجهة كندا 1:40 دقيقة مراسم تتويج فلامنغو بكأس ليبرتادوريس 4:13 دقيقة إنتر ينتصر بالثلاثة ويواصل ملاحقة يوفنتوس