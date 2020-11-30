وحصد تورينو نقطة واحدة رفعت رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن عشر مقابل 11 نقطة لسامبدوريا في المركز الحادي عشر.

وتعادل تورينو للمرة الثالثة هذا الموسم مقابل انتصار وحيد وخمس هزائم، فيما تعادل سامبدوريا مرتين مقابل ثلاثة انتصارات وأربع هزائم.

وسجل أندريا بيلوتي وسواليو ميتي هدفي تورينو في الدقيقتين 25 و77 وتكفل انطونيو كاندريفا وفابيو كوالياريلا بتسجيل هدفي سامبدوريا في الدقيقتين 54 و.63

وفي المباراة الثانية، سجل الإيفواري كواسي جيرفينيو هدفي الفوز لبارما في الدقيقتين العاشرة و47 وتكفل إلدور شومورودوف بالهدف الوحيد لجنوى في الدقيقة .50

ورفع الفوز رصيد بارما إلى تسع نقاط في المركز السادس عشر، فيما بقي جنوى في المركز قبل الأخير بخمس نقاط.