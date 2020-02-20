مطالب جديدة لتقنية الـ"VAR" في الدوري الإيطالي من قبل beIN SPORTS February 20, 2020 11:31 2:02 دقيقة الجدل الذي تثيره قرارات تقنية الفيديو المساعد في مباريات الدوري الإيطالي جعل الأصوات تتعالى في الأوساط الكروية الإيطالية مطالبة باقتباس مبدأ التحدي من التنس، على أن يقوم المدرب بطلبه. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي تقنية المساعدة بالفيديو -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة إيقاف الفعاليات التجريبية للألعاب البارالمبية 0:51 دقيقة فلامينغو يفرض التعادل على مضيفه إنديبندينتي 0:36 دقيقة غوارديولا يرد على موقف بارتوميو 2:02 دقيقة مطالب جديدة لتقنية الـ"VAR" في الدوري الإيطالي 1:57 دقيقة طفلة روسية في طريقها لتصبح بطلة أولمبية لبلادها 1:33 دقيقة ريبيتش يتألق في خط هجوم ميلان 1:45 دقيقة آرسنال يرحل إلى اليونان لملاقاة أولمبياكوس 1:30 دقيقة هاتيبور فخور بالنتيجة المبهرة 0:59 دقيقة فيرنر: "كانت مباراة صعبة" 1:50 دقيقة غاسبيريني: "هدفنا تخطي هذا الدور"