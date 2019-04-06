المباراة الموعد التوقيت الملعب القناة الناقلة يوفنتوس-ميلان اليوم السبت 6 ابريل 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت مصر أليانز ستاديوم HD4

يستضيف يوفنتوس على ملعبه ميلان ضمن الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصرياً عبر HD4، انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويتطلع يوفنتوس (المتصدر 81 نقطة) في قمة اليوم بتورينو الى حصد النقاط الثلاث امام ميلان (الرابع 52 نقطة) وانتظار سقوط الوصيف نابولي (63 نقطة) لضمان تتويجه باللقب الثامن على التوالي وفي زمن قياسي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة: 3-5-2

تشيزني- ماتيا دي تشيليو- ليوناردو بونوتشي- دانيال روغاني - جواو كانسيلو- ليوناردو سبينازولا- إيمري كان-رودريغو بنتاكور- فيدريكو برنارديسكي- باولو ديبالا- ماريو ماندزوكيتش.

تشكيلة ميلان المتوقعة: 4-3-3

بيبي رينا-دافيد كالابريا -ماتيو موساتشيو -اليسيو رومانيولي-ريكاردو رودريغيز-فرانك كيسيه-تيموي باكايوكو-هاكان كالهانوغلو- سوسو- بيونتيك-فابيو بوريني.

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موعد مباراة يوفنتوس -ميلان

مباراة يوفنتوس وميلان تبث على قناة beIN SPORTS HD4 مباشرة، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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