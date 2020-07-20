مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في بث مباشر من أولويات عشاق كرة القدم خاصة وأنّ القمة الإيطالية ستكون أهم مباريات اليوم دون منازع.

يستضيف يوفنتوس منافسه لاتسيو في منعرج مهم نحو لقب إضافي للسيدة العجوز، ولكن نسر العاصمة الإيطالية يريد تصحيح مساره من خلال هزم السيدة العجوز.

يوفنتوس ولاتسيو - التغطية الخاصة

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف.

(44) هداف الدوري الإيطالي إيموبيلي اقترب كثيراً من هزّ شباك يوفنتوس إلا أنّ القائم وقف في وجه تسديدته القوية.

(36) ضربة رأس أخرى من رونالدو تنحرف عن مرمى لاتسيو.

(36) ضربة رأس أخرى من رونالدو تنحرف عن مرمى لاتسيو. (35) الألباني ستراكوشا حارس لاتسيو يتصدى بثبات لكرة الفرنسي رابيو.

(31) الويلزي رامسي يهدر بطريقة غريبة كرة وصلته داخل منطقة جزاء لاتسيو.

- انتصاف الشوط الأول ويوفنتوس هو الأخطر مع بعض المحاولات الخجولة من لاتسيو.

(22) رونالدو كاد يفتتح التسجيل من ضربة رأس.

(12) يوفنتوس يزداد خطورة وأخشاب مرمى لاتسيو تقف في طريق محاولة البرازيلي ساندرو.

(9) رد سريع من البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسديدة تجاور المرمى.

(6) أولى فرص اللقاء من تسديدة لفيليبي كايسيدو تصطدم بالدفاع وتخرج لركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

انطلاق مباراة يوفنتوس ولاتسيو.

الأرجنتيني ديبالا يحل أساسياً مكان مواطنه هيغوايين بسبب إصابة الأخير خلال عمليات الإحماء.

معلومات البث المباشر لمباراة يوفنتوس ولاتسيو

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو سيكون اليوم الإثنين بتاريخ 20-7-2020 في تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة يوفنتوس ولاتسيو تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو على الانترنت عبر beIN CONNECT.

وخسر لاتسيو 81 مباراة ضد يوفنتوس- أكثر من أي منافس آخر في الدوري الإيطالي. وسجلت السيدة العجوز 269 هدفاً ضد نسور العاصمة.

يذكر أن لاتسيو فاز ذهاباً بنتيجة 3-1، وكانت آخر مرة حقق فيها النسر السماوي الفوز ذهابا وإيابا على يوفي عام 2001.

التشكيلة الرسمية لكل من يوفنتوس ولاتسيو