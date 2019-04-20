موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا

يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر اليوم السبت 20 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يوفنتوس وفيورنتينا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 4.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

نهاية الشوط الأول بالتعادل بين يوفنتوس وفيورنتينا 1-1

34: كيازا مصدر ازعاج دائم لحصون يوفنتوس، مهاجم الـ"فيولا" يصوب والعارضة ترد

دق 37: البرازيلي ألاكس ساندرو يعدّل الكفة لفريق السيدة العجوز (1-1)

دق 34: تصويبة فيديريكو كيازا، لاعب فيورنتينا، تجد القائم

دق 26: الحكم فابريزيو باسكوا يلغى هدفاً لفريق فيورنتينا معلناً عن تسلل

دق 21: فيديريكو بيرنارديسكي يتوغل ويصوب في الشباك الصغيرة

دق 6: الصربي ميلنكوفيتش يفتتح التسجيل لفريق فيورنتينا (1-صفر)



بداية المباراة في أليانز ستاديوم الواقع في مدينة تورينو.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

يوفنتوس

فيورنتينا