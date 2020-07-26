

تعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا من أهم مباريات اليوم التي ستنقل في بث مباشر عبر قنواتنا، فلا تفوتوا مشاهدة اللقاء الذي قد ينتهي بتتويج السيدة العجوز باللقب.

وسيغطي موقعنا مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بشكل خاص لنضيف لمن يمكنه مشاهدة اللقاء خلال البث المباشر المزيد من المعلومات والتفاصيل.

مباراة يوفنتوس وسامبدوريا - التغطية الخاصة

(71) تشيزني في المرصاد لمحاولة جديدة من كوالياريلا.

هدف (67) رونالدو يسدد كرة قوية يتصدى لها الحارس وتعود لبيرنارديسكي الذي أودعها في الشباك بسهولة.

(61) رونالدو يظهر مجدداً بتسديدة خطيرة يبعدها أوديرو ببراعة.

(57) ضربة رأس أخرى من راميريس مكان وقوف تشيزني.

(54) كوالياريلا لا يهداً ويحاول من ضربة رأس هذه المرة تنحرف عن المرمى.

هدف (45+7) رونالدو يضع يوفنتوس في المقدمة بتسديدة رائعة بعد تنفيذ ذكي من البوسني بيانيتش لركلة حرة مباشرة.

(44) تمريرة مميزة من رونالدو لزميله بيرنارديسكي الذي سدد كرة قوية مكان وقوف الحارس.

(40) التغييرات بسبب الإصابات أو الأرهاق مستمرة والدور يأتي على الأرجنتيني ديبالا الذي اشترك بدلاً منه مواطنه هيغوايين.

(38) كوالياريلا يظهر مجدداً وهو في وضعية مثالية للتسجيل لكن تسديدته هذه المرة تأتي ضعيفة.

(35) كوالياريلا يباغت يوفنتوس بتسديدة قوية يمسكها تشيزني ببراعة.

(33) البديل بيرنارديسكي يجرب حظه بتسديدة على الطائر تجاور مرمى سامبدوريا.

انتصاف الشوط الأول ويوفنتوس يحاول في أكثر من مناسبة افتتاح التسجيل لكن سامبدوريا لا يزال صامداً.

(20) ارتقاء "خيالي" من رونالدو الذي يهدد مرمى سامدبوريا مجدداً لكن صافرة الحكم تعلن وجود خطأ على هداف يوفنتوس.

(10) الألماني شابوت يبعد يحرم البرتغالي رونالدو من التسجيل في اللحظة الأخيرة.

(5) سامبدوريا يفتتح فرص اللقاء بضربة رأس من الأوروغوياني راميريز يتصدى لها البولندي تشيزني.

انطلاق المباراة.



تقديم المباراة

ويستضيف يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية فريق سامبدوريا وذلك على أمل تحقيق الفوز والحفاظ على عرشه بطلاً للدوري الإيطالي وذلك ضمن المرحلة 36 من المسابقة.

وعلى كريستيانو رونالدو ورفاقه استغلال الفرصة لكي ينهوا معركة اللقب السادس والثلاثين في تاريخه والأول لمدربه ساري على صعيد الدوري، والتفرغ من أجل التحضير لمحاولة مواصلة الحلم بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1996 من خلال قلب الخسارة التي تلقاها "بيانكونيري" في ذهاب ثمن النهائي على يد ليون الفرنسي، حين يستقبل الأخير ايابا في السابع من آب/أغسطس.

معلومات البث المباشر لمباراة يوفنتوس وسامبدوريا

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا هو اليوم الأحد 26-7- 2020 في تمام 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة يوفنتوس وسامبدوريا تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا على الانترنت عبر beIN CONNECT.

التشكيلة الرسمية لكل من يوفنتوس وسامبدوريا