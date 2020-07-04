تعد مباراة يوفنتوس وتورينو إحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستنقل على قنواتنا اليوم خاصة وأن الديربي المنتظر قد يلعب دوراً مهماً في تحديد ملامح لقب بطولة الدوري الإيطالي الذي يتصدره يوفنتوس بفارق أربع نقاط عن لاتسيو.



البث المباشر لمباراة يوفنتوس وتورينو اليوم السبت 4 يوليو انطلاقاً من الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة

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مباراة يوفنتوس وتورينو ستكون منقولة حصرياً على HD 4 بنعليق الزميل حسن العيدروس.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو في بث مباشر عبر الانترنت



كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة يوفنتوس وتورينو بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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