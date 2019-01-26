البث المباشر لمباراة ميلان ونابولي

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ميلان ونابولي

ميلان ونابولي مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

البث المباشر لمباراة ميلان ونابولي اليوم في الجولة 21 من الدوري الإيطالي سيكون حصرياً على beIN SPORTS.

48: الإيفواري فرانك كيسيه يراوغ ويهدر فرصة افتتاح النتيجة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

37: تصويبة التركي هاكان تشالهان أوغلو تجد الحارس الكولومبي أوسبينا

15: إنسيني حاول ركن الكرة في شباك ميلان

10: كوتروني يصوب في الشباك الصغيرة

بداية موقعة سان سيرو بين ميلان ونابولي

قبل المباراة: تكريم اللاعب السابق والمهاجم المميز لفريق ميلان الإيطالي... الأوكراني أندري شيفتشينكو (1999 - 2006 و2008-2009)

التشكيلة الأساسية للفريقين: ميلان - نابولي