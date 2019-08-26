مباراة انتر ميلان وليتشي في ختام الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم ستكون منقولة في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

مباراة انتر وليتشي ستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD4 اليوم الاثين بدءا من الساعة 21:45 مساء وستكون مواكبة باستوديو تحليلي خاص ورسائل ميدانية.

مباراة انتر ميلان ستكون الاولى بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي.

مباراة انتر وليتشي تتابعونها هنا في تغطية مباشرة وحصرية لأبرز احداثها بالفيديو فور حصولها

د50- ضغط متواصل من ليتشي ومحاولات متتالية وحصار تام للاعبي انتر في اول خمس دقائق من الشوط الثاني.

د48- فاصل مرواغة رائع من فالكو داخل المنطقة تخطى خلالها أكثر من مدافع بتميز وسدد كرة ذهبت إلى ركنية لم تثمر.

د46- انطلاق الشوط الثاني.

د45- نهاية الشوط الاول دون جديد بتقدم مستحق لإنتر ميلان 2-0.

د35- المباراة تسير بهجمة هنا وهجمة هناك مع اعتماد ليتشي على التسديد البعيد وانتر على العرضيات والتوغل، دون بلوغ أي من الفريقين لغاياتهما.

د24- أنتر 2-0 ليتشي | سينسي الذي حاول التسديد البعيد أكثر من مرة، استلم كرة مرتدة على فم المنطقة من محاولة بعيدة له، فراوغ وسدد أرضية زاحفة لا تصد ولا ترد. فرحة جنونية لكونتي.

د21- أنتر 1-0 ليتشي | أسامواه يمرر إلى الكرواتي بروزوفيتش الذي روض وسدد من خارج المنطقة كرة مذهلة سطنت الزاوية البعيدة لمرمى الحارس غابرييل.

د13- هجمة مرتدة لليتشي قادها فالكو الذي تقدم نحو 50 مترا ً ومرر إلى لابادولا الذي انفرد وراوغ هاندانوفيتش الذي خرج من منطقته، إلا أن تسديدة مهاجم الضيف تكفل بها الدفاع.

د4- أول محاولة لإنتر ميلان بتسديدة من سينسي داخل المنطقة طالب إثرها بركلة جزاء إلا ان الحكم أشار إلى كرة ركنية لم تثمر.

د1- انطلاق المباراة في جيوزيبي مياتزا.

تشكيلة انتر ميلان

هاندانوفيتش، كاندريفا، سكرينيار، ستيفان دي فري، دامبروسيو، بروزوفيتش، سينسي، أسامواه، مارتينيز، فيسينو، لوكاكو.

تشكيلة ليتشي

غابرييل، ريسبولي، روسيتيني، لوتشيوني، كالديروني، بيتريسيوني، تاكسيديس، فالكو، ماجر، لا مانتيا، لابادولا.